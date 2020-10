Geen Champions League, wel corona: ManUtd lijdt meer dan 25 miljoen euro verlies

De omzet van de club daalde met 130,3 miljoen euro tot een totaal van 560,9 miljoen euro. De inkomsten op wedstrijddagen daalden met 23,2 miljoen euro. Dat cijfer lijkt niet snel te kunnen stijgen. De stadions in Engeland blijven immers voorlopig gesloten voor fans.

Daarnaast daalden de totale tv-inkomsten met 111,5 miljoen euro. Dat was in grote mate te wijten aan de afwezigheid van Manchester United in de Champions League.

Positief was de daling van de salarislast bij United met om en bij de 55 miljoen euro. Het vertrekt van sterspelers Romelu Lukaku en Alexis Sanchez had daar veel mee te maken. Commercieel bleef United, ondanks de coronacrisis, ook vooruitgang boeken.

De conclusie is echter negatief want de schuldenlast steeg ook verder tot 523,3 miljoen euro.