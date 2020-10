Arsenal schrapt Mesut Özil ook van spelerslijst Premier League

Arsenal moest voor gisteren 15u hun definitieve lijst van spelers voor het nieuwe seizoen indienen. De Duitser, volledig uit de gratie gevallen bij coach Mikel Arteta, werd van de lijst geschrapt.

Vorige week kreeg de voormalige sterspeler te horen dat hij ook in Europa niet op speelminuten moet rekenen.

De 32-jarige middenvelder speelde geen minuut meer sinds de coronabreak begin maart in voege trad. Die wedstrijdloze periode wordt door deze nieuwe beslissing alvast verlengd tot januari 2021. De Griekse verdediger Sokratis Papastathopoulos zit in hetzelfde schuitje.

Een klein verschil tussen beide heren is wel hun loon. Özil is de best betaalde speler uit de clubgeschiedenis: zijn jaarlijks salaris wordt geschat op 20 miljoen euro (380.000 euro per week). Zijn contract loopt midden 2021 af.