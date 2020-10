Geen CrossCup-wedstrijden meer voor Nieuwjaar

Mol zou plaatsvinden op 8 november, Roeselare op 29 november. Eerder was de manche in Berlare van 25 oktober al uitgesteld.

"Door de nieuwe coronamaatregelen en de waarschijnlijk stevige aanpassingen aan de sportprotocollen hebben we bij de CrossCup besloten om de start van ons seizoen uit te stellen", aldus organisator Jos Van Roy.



"Het is geen prettig nieuws om mee te delen, vooral niet voor de atleten die zich specifiek aan het voorbereiden waren op onze eerste manches."

"Het voornaamste is echter dat we de gezondheid van de atleten en ons team kunnen garanderen. We werken met heel wat vrijwilligers van een respectabele leeftijd en willen absoluut vermijden dat er één van hen iets overkomt door het coronavirus."

De wedstrijd aan het Zilvermeer in Mol staat nu op 7 maart gepland, die op Schiervelde in Roeselare op 21 maart.

De seizoensopener wordt de manche van Hannuit op 24 januari, meteen ook het kampioenschap van de Franstalige liga.

Op 7 februari volgt in de Halve Maan in Diest de tweede manche, het Vlaams kampioenschap. Op 28 februari staat in het park van Laken het BK op de agenda.