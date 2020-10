Van Aert: "Ik rijd om koersen te winnen en daarvoor moet ik Mathieu kloppen"

In een persmoment voor de Ronde van Vlaanderen moest Van Aert toch nog overwegend over Gent-Wevelgem praten. Alles had natuurlijk te maken met zijn uitspraak dat Van der Poel niet reed om te winnen, maar om hem te doen verliezen. "Ik werd daar meteen na de finish geïnterviewd, 's avonds was ik al een stuk aangenamer. Ik ben niet lang boos geweest", vertelt Van Aert.

"Het is wel echt opgeklopt in de pers. Ik heb Van der Poel niet beledigd, vind ik. Het was ook geen scheldpartij. Achteraf bekeken had ik het misschien wat rustiger gezegd of had ik het voor mezelf gehouden, maar het was wel gewoon het gevoel dat ik had. En ik ben ook nog niet van idee veranderd. Hij liet in die laatste kilometer zien dat de zege minder belangrijk was voor hem. Van die indruk kan ik me niet ontdoen."

Dit incidentje zal volgens Van Aert niet blijven hangen. "Ik heb zijn reactie ook gelezen. We hebben allebei ons idee en voor mij is dit afgerond. Er is altijd al rivaliteit geweest tussen ons en dat zou ook zonder dit interview zo geweest zijn. Ik ben na een cross al wel eens bozer geweest dan nu zondag. En in de Ronde zal het opnieuw met het mes tussen de tanden zijn. Maar ik rijd niet om Van der Poel te kloppen, ik rijd om koersen te winnen en dan moet ik gewoon vaak Mathieu passeren."

Hebben de twee tenoren elkaar al gehoord? "Neen, maar dat is niet raar. Ik heb nooit contact met hem via Whatsapp bijvoorbeeld. Dit jaar in Milaan-Turijn heb ik eens langer dan 5 minuten met hem gesproken op de fiets. Dat was een unicum. Dit is nu gebeurd. Ik heb er lessen uit getrokken en dus is de kans kleiner dat het nog eens zal gebeuren. Ik zal me geen tweede keer laten vangen."