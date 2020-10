Planckaert: "Ik denk dat Alaphilippe zal schrikken in de Ronde"

Alaphilippe: "Door mijn lichaamsbouw ben ik zondag geen topfavoriet"

Sammy Neyrinck ging voor Vive le vélo - leve de Ronde op bezoek bij Julian Alaphilippe, die zichzelf niet als favoriet beschouwt.

"Op papier is het gemakkelijk om me op de lijst van favorieten te zetten. Maar als je kijkt naar mijn lichaamsbouw, ben ik zeker niet de favoriet nummer één, verre van", vertelt de wereldkampioen van Deceuninck-Quick Step.



"Ik voel in elk geval geen druk of stress. Mijn hoofddoel is om me zondag te amuseren en dan zien we wel wat dat geeft."



Alaphilippe is geen fan van kasseien. "Wie houdt er wel van? Ik zal er zo snel mogelijk proberen over te rijden zodat ik ze minder voel."

Eddy Planckaert vreest dat Alaphilippe zondag versteld zal staan tijdens zijn 1e Ronde. "We spreken natuurlijk over Alaphilippe. Hij is een kerel die kan sturen, hij kan eigenlijk alles", zegt Planckaert. "Maar binnenin heb ik het gevoel dat hij toch wel zal schrikken."

"De Ronde van Vlaanderen verkennen is één ding. Maar in de koers is er de nervositeit, moet je optrekken, draaien, links, rechts, rijd je op een boerenweggetje en ligt er modder op de weg. Alaphilippe zal dat voor het eerst meemaken, ik vrees dat hij zal schrikken."