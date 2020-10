Koen Naert voor WK halve marathon: "Veel zin in eerste race in 11 maanden"

"Het zal een vreemd WK worden"

"Het was namelijk niet evident om deze wedstrijd goed voor te bereiden", zegt Naert. "Tijdens de lockdown had ik veel aan mijn basiscondititie gewerkt, maar in september liep ik dan een scheurtje op in mijn hamstring. Die blessure herstelt nu wel goed, vorige week heb ik voor het eerst zonder kramp kunnen lopen."

"Zonder corona zou ik nooit op dit WK gestart zijn, want normaal loop ik alleen een kampioenschap als ik 100% ben en dat is nu niet het geval. Maar als ik hier niet deelneem, dan heb ik de komende maanden geen vooruitzicht op competitie."

"Mijn coach heeft dit jaar 15 verschillende schema's moeten maken"

Zowel bij vertrek in België als bij aankomst in Polen werd Koen Naert meteen getest op Covid-19.



"Het hoort erbij. Ik ben vooral blij dat ik opnieuw een wedstrijd kan lopen, dat is voor mij het belangrijkste. Voor de rest passen we ons aan aan de omstandigheden."



"Mijn coach heeft dit jaar 10 of 15 verschillende schema's moeten maken. We zijn flexibel in deze periode, het kan niet anders. Qua wedstrijden zag het er 4 weken geleden nog vrij rooskleurig uit, maar nu vallen er opnieuw races weg."



"We hebben deze periode alleszins veel aan details kunnen werken. Die zullen op lange termijn - 2021 of 2022 - zeker renderen, maar nu is het iets te vroeg na mijn blessure om te kunnen pieken."