Zo stoomt Sporza u deze week klaar voor de Ronde van Vlaanderen

Op Eén kunt u deze week van maandag- tot en met donderdagavond terecht voor Vive le Vélo - Leve de Ronde. Karl Vannieuwkerke ontvangt elke avond 3 gasten om vooruit te blikken naar de Ronde van Vlaanderen.

Eén kijkt vanavond ook terug naar hoe het in 2019 was, met een heruitzending van De Ronde 103. Met vele blikken achter de schermen wordt de koers van vorig jaar gereconstrueerd, wat een unieke inkijk in de wedstrijd oplevert.

Woensdag wordt er gekoerst in de Scheldeprijs, die rechtstreeks te volgen is op Eén. En het hoogtepunt is zondag natuurlijk de Ronde van Vlaanderen. Sporza is er vanaf 9u bij.