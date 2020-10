Opgeluchte Van Den Spiegel: "Wielerfans bewezen dat het veilig kan"

"Ik was niet zeker hoe het zou verlopen, want we deden ook een beroep op het gezond verstand van de fans. Die beseffen ook wel dat er zonder gezond verstand misschien wel geen koers is dit jaar. We gaan ervan uit dat ze dat volgende week opnieuw zullen doen. We hebben bewezen dat het veilig kan."

"Naar de Ronde van Vlaanderen toe was dat heel belangrijk. Dit was een geslaagde test. Iedereen heeft goed meegewerkt. Er stonden zeer weinig mensen langs de weg en ik heb een prachtige koers gezien. Beter kan het niet. Ik ben dankbaar dat Vlaanderen koers wil en dat voor alles stelt."

Tomas Van Den Spiegel was zichtbaar opgelucht na een geslaagde Gent-Wevelgem, waarin het publiek gevolg gaf aan de oproep om thuis te blijven. "We hebben gezien dat iedereen bereid is om mee te werken aan corona-proof wielrennen", stelt Van Den Spiegel vast.

Durft Tomas Van Den Spiegel al naar de toekomst te kijken? "We gaan echt moeten durven creatief te zijn en te herdenken wat we gewoon waren. In de eerste helft van 2021 zullen we niet terugkeren naar hoe het vroeger was."

"We houden er rekening mee dat dit nog even kan duren. Maar we hebben aangetoond dat het zo kan, dus waarom volgend voorjaar niet opnieuw koersen? We zijn nog niet klaar om de hele wielerkalender weer om te gooien. Het heeft heel weinig zin om daar vandaag mee bezig te zijn."

"Voor organisatoren van sportevenementen is het wel een zeer zware periode. Ik bedank ook de organisatoren van de veldritten die hun cross op de kalender houden. Zij zitten aan hun spaarpot en ik ben echt dankbaar dat zij het veldrijden in leven houden. Zo erg is het gesteld deze winter."