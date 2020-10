Maaseik grijpt voor het eerst in 20 jaar naast CL: "Financieel is dat geen probleem"

“We hadden ons dit toernooi toch anders voorgesteld”, reageert manager Dieter Leenders na de uitschakeling. “In de eerste wedstrijd lieten we te veel punten liggen en in de tweede wedstrijd sloeg de twijfel toe bij onze spelers. Dan sta je heel snel met je koffers klaar om naar huis te gaan.”

De ploeg had wel te kampen met twee geblesseerden, waaronder Red Dragon Pieter Verhees. Maar het lag niet alleen aan de blessures bij Maaseik. Van de

ploeg van vorig seizoen zijn er maar vier gebleven en dus had de club acht nieuwe namen nodig. Dat team was pas begin september voltallig. “Als je op acht september een nieuwe setter binnenhaalt en een maand later sta je in Europa, dan komt dat te vroeg. Dat zijn geen excuses, maar de harde realiteit.”

Toch vindt Leenders het jammer want sinds 2000 speelde Maaseik elk jaar Champions League. De volleybalploeg richt nu zijn pijlen op CEV-cup. De halve finales zijn haalbaar, volgens de manager, maar ze hopen zelfs op meer. “Als we alles winnen, komen we Sint-Petersburg tegen in de halve finales, dat is een moeilijke kaart. Maar in sport is alles mogelijk, dat hebben we gisteren zelf ondervonden.” De eerste wedstrijd vindt plaats op 11 november tegen Chaumont.