Maaseik mag Champions League vergeten na 2e verlies, CEV Cup is hun deel

20:55 20 uur 55. Champions League zit erop voor Maaseik. Maaseik had vanavond met 3 of 4 sets moeten winnen om groepswinnaar te worden van de eerste voorronde in de Champions League. Maar na verlies gisteren tegen Solihorsk uit Wit-Rusland gingen de Belgen vandaag ook onderuit tegen de organiserende Zwitserse club Amriswil. 3-1 werd het. Amriswil pakt het ticket voor de 2e voorronde tegen Trentino en Dinamo Moskou. Maaseik en Solihorsk spelen in de CEV-Cup.

20:54 20 uur 54. Amriswil-Maaseik 3-1. Setstanden: 25-21, 21-25, 25-16, 25-20 . Amriswil-Maaseik 3-1 Setstanden: 25-21, 21-25, 25-16, 25-20

20:53 20 uur 53. Martinez Franchi: "Heel teleurgesteld". De Argentijn Jan Martinez Franchi reageerde "heel teleurgesteld": "We waren naar hier gekomen om 2 keer te winnen en door te stoten. Maar dit is de Champions League, alle teams willen winnen. De focus moet nu op onze volgende match en de Belgische competitie." Het verlies van gisteren zinderde nog na vandaag: "We hadden gisteren in de 4e set enkele punten om het af te maken. Dat hadden we moeten doen. Anders wordt het andere team sterker. Bij winst gisteren hadden we het vandaag beter gedaan. Maar dat mag geen excuus zijn. We hadden deze match ook gewoon kunnen winnen en doorgaan." "We moeten dit accepteren en nog harder trainen als een team." . Martinez Franchi: "Heel teleurgesteld" De Argentijn Jan Martinez Franchi reageerde "heel teleurgesteld": "We waren naar hier gekomen om 2 keer te winnen en door te stoten. Maar dit is de Champions League, alle teams willen winnen. De focus moet nu op onze volgende match en de Belgische competitie."

Het verlies van gisteren zinderde nog na vandaag: "We hadden gisteren in de 4e set enkele punten om het af te maken. Dat hadden we moeten doen. Anders wordt het andere team sterker. Bij winst gisteren hadden we het vandaag beter gedaan. Maar dat mag geen excuus zijn. We hadden deze match ook gewoon kunnen winnen en doorgaan."

"We moeten dit accepteren en nog harder trainen als een team."

21:33 21 uur 33. Maaseik begint met nipte nederlaag. Maaseik heeft zijn eerste match op het minitoernooi in Zwitserland verloren tegen Solihorsk uit Wit-Rusland. De partij werd na vier spannende sets beslist in set 5. Ook die liep lang gelijk maar uiteindelijk haalde de Wit-Russen het. Maaseik moet morgen opnieuw spelen en moet in drie of vier sets winnen van Amriswil om door te stoten. . Maaseik begint met nipte nederlaag Maaseik heeft zijn eerste match op het minitoernooi in Zwitserland verloren tegen Solihorsk uit Wit-Rusland. De partij werd na vier spannende sets beslist in set 5. Ook die liep lang gelijk maar uiteindelijk haalde de Wit-Russen het. Maaseik moet morgen opnieuw spelen en moet in drie of vier sets winnen van Amriswil om door te stoten.

21:25 21 uur 25. Maaseik - Solihorsk: 2-3. Setstanden : 25-23, 18-25, 25-23, 24-26, 14-16 . Maaseik - Solihorsk: 2-3 Setstanden: 25-23, 18-25, 25-23, 24-26, 14-16

13:39 13 uur 39. We moeten scherp van start gaan, want ons eerste doel is de 2e voorronde met Trentino en Dinamo Moskou halen. Pieter Verhees. We moeten scherp van start gaan, want ons eerste doel is de 2e voorronde met Trentino en Dinamo Moskou halen. Pieter Verhees