Fans van Red Lions en Red Panthers niet welkom bij komende 3 interlands

Van 31 oktober tot 4 november spelen de Red Lions en Red Panthers allebei 2 keer tegen Groot-Brittannië en 1 keer tegen Nederland in Ukkel. Maar fans zullen daar niet bij zijn.

"In de huidige context, met een tijdelijk stadion dat 'from scratch' moet worden opgebouwd en met de opgelegde distancing van 1,5 meter, betekent dit dat we zittribunes zouden moeten bouwen voor minstens 1.200 personen, waar we slechts maximaal 1/3 van zouden mogen verkopen", legt Serge Pilet, CEO van de hockeybond, uit.

"Bovendien zouden we de tribunes rond het veld moeten spreiden, waardoor er te veel zitplaatsen zouden zijn met een slecht zicht op het veld. Daarom geven we de voorkeur aan het organiseren van de wedstrijden achter gesloten deuren. We gaan onze inspanningen nu richten op de best mogelijke tv verslaggeving voor al onze Belgische fans."