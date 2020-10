Belgische 49er zeilt naar plaats 8 op EK en hoopt nog op plek in Tokio

Na lang wachten door de coronacrisis konden de zeilers eindelijk weer een wedstrijd betwisten. Het EK 49er vond plaats in Oostenrijk, op de Attersee. Weinig wind en dus lang wachten maakte het niet makkelijk voor de zeilers.

Dat was ook het geval op de slotdag. Yannick Lefèbvre en Tom Pelsmaekers begonnen aan die laatste dag als vierde, maar zakten ondanks winst in de voorlaatste race nog terug naar de achtste plaats.

De Belgen hopen zich volgend jaar nog te plaatsen voor de Olympische Spelen in Tokio in de 49er. Er kan zich nog 1 Europees land kwalificeren in die klasse en dat ticket wordt in het voorjaar van 2021 op het spel in Mallorca.

"We hebben een goeie prestatie nodig in Mallorca", beseft ook Pelsmaekers. "Het is niet dat we naar 1 specifieke rivaal kijken, maar Italië heeft bijvoorbeeld ook nog geen ticket." De Italianen eindigden in Oostenrijk op de 7e plaats. "Maar we moeten uitgaan van onze eigen sterkte en niet naar anderen kijken."

Door het coronavirus hebben zeilers het ook niet makkelijk. "Door de reisbeperkingen zullen we nu nog een trainingskamp dicht bij huis doen, maar in de winter is het te koud in België. Dan zullen we wel moeten uitwijken naar Cadiz in Spanje of Vilamoura in Portugal."