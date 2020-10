Topfavoriet Geraint Thomas slaat meteen kloof in Giro: "Heb niet te gek gedaan"

De Giro opende vanmiddag met een chronorit over 15 kilometer in Sicilië. Bij de favorieten deed Geraint Thomas de beste zaak. Met de 4e chrono deed hij 26 seconden beter dan Simon Yates (17e) en meer dan een minuut dan Vincenzo Nibali (69e), Steven Kruijswijk (96e) en Jakob Fuglsang (100e).

"Ik ben blij", reageerde de kopman van Ineos Grenadiers. "Ik maak misschien een klein foutje door te snel of te agressief te starten. In de laatste 2 kilometer liepen mijn benen daardoor leeg en dat is wel jammer, want de wind blies op dat moment fel tegen, dus je had wel kracht nodig. Ik ben tot het gaatje gegaan, de tank is leeg en ik rijd hier wel een goede chrono. Ik kan tevreden zijn."

De wind speelde een rol in Sicilië. "Het was inderdaad een stevig windje, maar ik had er weinig last van, ik zat stevig en comfortabel op mijn fiets, dus dat was zeker een bonus onderweg. Ik heb ook geen risico's genomen in de bochten. Ik had gezien dat al een paar jongens tegen de grond waren gegaan, dus ik dan doe je beter niet te gek."

"Ik mag zeker tevreden zijn. Het is leuk als je meteen goed van start kan gaan, al was dit wel lastig om te beginnen, een beetje een schok voor het systeem na een lange periode van trainen om meteen zo voluit te gaan."