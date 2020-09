Vandenbempt: "AA Gent moet nu zijn mindset resetten"

Gebrek aan vorm, vertrouwen en mentaliteit

"Het probleem is dat er in het defensieve compartiment geen teken van herstel is. Tegen Dinamo Kiev brachten Bukari en Niangbo aanvallend iets bij. Dat gaat het aanvalsspel van Gent ten goede komen en dat verleidt me tot de uitspraak dat het vrij snel goed kan komen met Gent. Als Wim De Decker de verdediging op orde krijgt."

"Dat is natuurlijk makkelijk gezegd, want het is een individueel en collectief probleem. De discussie moet daarbij niet gaan over het spelsysteem of de manier van verdedigen. Het probleem is individueel vertrouwen, vorm en wat ik - samen met vele anderen - ook vind, is dat de aard van de gemiddelde speler van Gent een probleem is."



"De meeste kunnen geweldig voetballen, maar als het tegenzit, kunnen ze nog moeilijk vechten. Dorsch kan dat wel. Hij kwam er tegen Kiev nog door. Kleindienst heeft ook de juiste wedstrijdmentaliteit, maar er zijn er veel die in moeilijke omstandigheden hun niveau niet halen."