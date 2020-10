Dit is het parcours van de Ronde van Italië: op naar een beestachtige slotweek

De Tour de France is nog maar net verteerd of daar is de 2e grote ronde van het seizoen al. Zaterdag begint op Sicilië de 103e Ronde van Italië. De organisatie van de Giro d'Italia heeft weer een gevarieerd parcours uitgestippeld, met een loodzware slotweek als orgelpunt. Ontdek hier de route.

De Giro d'Italia in een notendop:

3 oktober tot en met 25 oktober

Sicilië vervangt Hongarije als startlocatie

3 tijdritten: 1e, 14e en 21e etappe

weinig kansen voor de sprinters

eerste aankomst bergop volgt al op de 3e dag

8 ritten van meer dan 200 kilometer

loodzware slotweek in de Dolomieten en de Alpen

Het parcours van de 103e Ronde van Italië:

Staat de Giro al in brand op de flanken van de Etna?

Op 9 mei had de Ronde van Italië in Boedapest van start moeten gaan, maar het coronavirus stak daar uiteraard een stokje voor. Hongarije paste bovendien voor een 2e zit later dit jaar, waardoor de organisatie op zoek moest naar een nieuwe locatie voor de Grande Partenza.



Die werd gevonden op Sicilië, waar het peloton zaterdag van wal steekt met een tijdrit (15 kilometer). De 1e roze trui zal dus worden uitgedeeld aan een meester tegen de klok, zoals ook het oorspronkelijke Hongaarse plan was. Het roze circus kampeert in totaal 4 dagen op het Italiaanse eiland, met op dag 3 al een eerste rendez-vous voor de klassementsmannen. De Etna serveert ons de 1e aankomst bergop en de 1e krachtmeting tussen de favorieten.

Afspraak op dag 3: vuurwerk op de Etna?

Sprinters blijven op hun honger zitten

Na de 4-daagse op Sicilië trekken de renners naar het Italiaanse vasteland, waar ze in de schoentip van het schiereiland hun tocht naar het noorden vervolgen. Het restant van de eerste week bevat niet echt een rode draad, al zijn de ritprofielen veelal stekelig en bieden ze vooral kansen aan aanvallers, avonturiers en punchers. Links en rechts doemt een traditioneel arendsnest op, wat Peter Sagan - de debutant is toch het uithangbord van deze editie - wel zal zinnen. Hij zal zich amper moeten bekommeren om de (weinige) sprinters in deze Giro, aangezien enkel de 7e etappe een biljartvlak profiel serveert. Met een beetje goeie wil komen we in deze grote ronde aan 4 à 5 volwaardige kansen voor de snelle mannen.



De uitsmijter van het eerste Giro-hoofdstuk leidt ons naar Roccaraso, waar de 1e balans kan worden opgemaakt na een stevige klautertocht. Tim Wellens won er overigens in 2016.

Retro: Tim Wellens wint in Roccaraso (finish 9e rit) in 2016 in de Giro

Eresaluut aan Marco Pantani

Zoals wel vaker eert de Giro de grootheden uit de wielersport en in deze editie wordt er uitgebreid stilgestaan bij Marco Pantani. De 11e etappe brengt het peloton naar Rimini, waar Pantani het leven liet. De 12e rit begint en eindigt in Cesenatico, de geboorteplaats van Il Pirata. De 2e week van de Giro oogt behoorlijk mild met 2 sprinterskansen, maar het weekend staat toch weer in het teken van de maglia rosa.



De 14e etappe is een nieuwe opdracht tegen de klok: 34,1 kilometer over golvende wegen. Het slotakkoord vóór de rustdag volgt een dag later op de steile slotklim naar Piancavallo. Midden juli verkende Remco Evenepoel dat 2-luik, maar een val in de Ronde van Lombardije heeft zijn plannen dus gedwarsboomd.

Rit 14: de tweede van drie tijdritten in deze Giro.

Stelvio, Agnello, Izoard

Als de renners in de 2e week nog wat gespaard werden, dan is dat in de slotweek geenszins het geval. Er wordt namelijk met monsterachtige beklimmingen gegooid in de week van de waarheid, waar bovendien 4 dagen op een rij meer dan 200 kilometer afgehaspeld moet worden. Rit 17 finisht op Madonna di Campiglio, rit 18 herbergt een passage over de Stelvio. Na een verdwaalde sprinterskans (nota bene na een rit van liefst 253 kilometer) bevat het slotweekend nog veel lekkers.



De voorlaatste etappe wordt een martelgang met de Agnello, de Izoard en de slotklim naar Sestrière. Het laatste hoofdstuk schrijven we in Milaan met een afsluitende tijdrit van 16 kilometer.

Het peloton moet de Stelvio temmen in rit 18.

Zo lag de Stelvio er maandag bij: