Marijn de Vries: "Zonde dat Van der Breggen stopt, maar ik begrijp haar"

Met goud in de WK-wegrace en in de -tijdrit beleefde Anna van der Breggen misschien wel de laatste hoogtepunten in haar wielercarrière, want volgend jaar stopt de Nederlandse topper met koersen. "Ze wil aan kinderen beginnen", weet de journaliste en voormalig profwielrenster Marijn de Vries. "En ze gaat het geweldig doen als ploegleider."