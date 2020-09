Van der Breggen dubbelt op WK: na goud in tijdrit nu ook goud in wegrit

Het WK wielrennen bij de vrouwen in een notendop

Bekijk: Twee dagen na de tijdrit wint Van der Breggen ook de wegrit

Valerie Demey kleurt openingsfase met solo

Van de Belgen werd op het zware parcours in Imola weinig verwacht, zeker niet na het forfait van Julie Van de Velde. Toch reed Valerie Demey zich in de beginfase in de kijker. In de tweede ronde tekende ze voor de eerste aanval van de dag.

Niemand ging mee met Demey en na een tiental kilometer werd ze weer opgeslokt. Met een 50e plaats werd ze wel nog de beste Belgische.

Na die aanval bleef de wedstrijd lang gesloten. Een groep met schaduwfavorieten zoals Brennauer, Hannah Barnes, Majérus en de Nederlandse Pieters dacht met een voorgift aan de finale te kunnen beginnen.

Uiteindelijk dienden ze als springplank voor de kleppers in het peloton. In de voorlaatste ronde maakte de Gallisterna, duidelijk de scherprechter op dit WK, zijn reputatie waar.

De aanval van Marianne Vos diende als aperitiefhapje, die van titelverdedigster Annemiek van Vleuten was meteen een stevige hoofdschotel waarvoor enkel Elisa Longo-Borghini, Cecilie Uttrup Ludwig en Anna van der Breggen aanschoven.