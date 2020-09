Gent-manager Louwagie heeft veel zorgen: "Verwacht revanche van spelers in Kiev"

Het eerste woord vanochtend bij het vertrek op de luchthaven van Oostende was voor Michel Louwagie, de manager van de club die zich voor het seizoen tot titelpretendent uitriep. "Er zijn veel zorgen", besefte Louwagie.

"Enerzijds de zorgen waar we niets kunnen aan doen: we hebben een uitzonderlijk aantal geblesseerden. Tegen Leuven was onze volledige centrale as out. Anderzijds hebben we ook nogal wat tegenslag gehad in die match: het doelhout verhinderde een doelpunt."

"Maar we mogen ook niet blind zijn dat er individueel, vooral in de verdediging, fouten gemaakt zijn. Laten we hopen dat er een revanche komt. Topsporters moeten reageren na een nederlaag. Ze hebben die fierheid, dus ik verwacht een reactie. En laat ons hopen - je weet nooit - dat we een resultaat kunnen neerzetten. De kwalificatie zou een klein mirakel zijn, maar een gelijkspel zou ook al een mooi resultaat zijn."

Tegen OHL mochten voor het eerst Gentse fans binnen in het stadion: "Het was logisch dat zij ontevreden waren. Ze wilden wat uitleg en ze hebben die gekregen. We zijn bereid om daar in de toekomst dieper op in te gaan. Ik vind evenwel dat we ons nu vooral moeten focussen op de toekomst. In het voetbal telt het verleden eigenlijk niet."

"Vergeet ook niet dat als we ons niet kwalificeren, we in de groepsfase van de Europa League terechtkomen. Ons Europese parcours is dus nog niet voorbij. In die zin kunnen we redelijk ontspannen die wedstrijd aanvatten, maar wel met de focus op een goed resultaat."

'Die 1-2 is een heel vervelende uitslag. Ik ben ervan overtuigd dat als we met 11 blijven, we niet verliezen. Dat was weeral een individuele fout die niet mag gebeuren. Je mag als speler geen 2 keer geel pakken op 5 minuten. Het is spijtig dat een speler met zo'n ervaring (Bezoes, red) in een wedstrijd met zo'n groot belang zo'n fout maakt."

Louwagie behoudt het geloof: "Dat moet, anders moet je niet afreizen. We kunnen ook wel eens geluk hebben. Tot nu was het voor ons een rollercoaster van tegenslagen. Vroeg of laat keert dat." (lees Wim De Decker onder video)