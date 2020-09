De Champions League is veraf voor AA Gent

AA Gent zal een klein mirakel nodig hebben als het zich nog wil plaatsen voor de groepsfase van de Champions League. In de laatste voorronde ging de Belgische vicekampioen thuis met 1-2 onderuit tegen Dinamo Kiev. "We maken zeker nog een kans", pompt Vadis Odjidja zichzelf moed in voor de terugmatch.

Het journaal laat met o.a. de 1-2-nederlaag van Gent tegen Kiev in de CL

Snel op achterstand

In het duel tussen de Belgische en Oekraïense vicekampioen liep de thuisploeg al na 9 minuten tegen het gevreesde uitdoelpunt aan. Karavajev en Boejalsky rolden de Gentse rechterflank eenvoudig op en schotelden Soeprjacha een van de makkelijkste doelpunten in zijn carrière voor. De lijnrechter stak zijn vlak in de lucht, maar van buitenspel was geen sprake. De videoreferee corrigeerde de man: 0-1. AA Gent raakte erg moeilijk in de match. Pas na het halfuur vond het een antwoord. Bezoes verraste Boesjtsjan net niet met een schot. Even later zag de doelman van Kiev er minder secuur uit. Op een hoekschop van Dorsch kwam hij te vroeg uit. Kleindienst maalde er niet om en knikte de corner van zijn landgenoot binnen: 1-1.

Al na 10 minuten leidt Dinamo Kiev in Gent.

Met z'n tienen na de rust

Het was een lichtpuntje in de match van AA Gent, want na de rust liep het weer fout. In enkele minuten kwam Bezoes twee keer te laat met zijn tackle, twee keer kreeg hij geel. De Belgische vicekampioen moest nog meer dan een halfuur met z'n tienen voort. Dinamo voetbalde in een zetel. De bezoekers uit Oekraïne controleerden en regisseerden in Gent, tien minuten voor tijd maakten ze er 1-2 van. Met een gelukje kwam de bal voor de voeten van De Pena. De Uruguyaan schoot de bal door de benen van Roef. Volgende week zal AA Gent minstens 2 keer moeten scoren in de Oekraïense hoofdstad als het nog kans wil maken op een najaar in het kampioenenbal. Anders zal het de groepsfase van de Europa League worden.



Rood voor AA Gent-speler Bezoes (de tweede van links).

Odjidja: "Ik geloof er nog in"

Vadis Odjidja beseft dat het moeilijk wordt in Kiev, maar de handdoek gooien, doet hij niet. "We maken nog een kans omdat we niet tegenover een wereldploeg staan", reageerde de aanvoerder van AA Gent bij Proximus Sports. "Ik geloof er nog in. Ook met deze ploeg, ook met de nieuwe jongens. Zeker als we bevrijd spelen." Dat de heenmatch niet goed verliep, wist Odjidja ook. "Het tegendoelpunt viel veel te makkelijk. Naar het einde van de eerste helft begonnen we beter te combineren en viel de 1-1. Na de rust wilden we doorgaan op dat elan, maar met 10 tegen 11 werd dat moeilijk."

Coach De Decker: "Het beste van maken in Kiev"

Coach Wim De Decker zag zijn plan in duigen vallen. "We hebben fouten gemaakt die we cash betalen", weet hij ook. "Met die rode kaart schoten we ons nog in de voet ook. Daarna was 1-1 het hoogst haalbare." "Ik vermoed dat mijn spelers last hadden van plankenkoorts. Ze hadden erg naar de match uitgekeken." "Volgende week mogen we ons alvast niet meer laten betrappen op zulke fouten. We gaan er het beste van maken", belooft de coach.