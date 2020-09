Goffin: "Na US Open was ik nog niet klaar voor gravel, nu wel"

"Dat is gelukt. Ik heb het gevoel dat mijn niveau nu beter is dan in New York. Ik ben klaar om een goed toernooi te spelen."

"Ik dacht dat ik na de US Open de omschakeling naar gravel meteen kon maken, maar ik was er niet klaar voor. Dat ben ik nu wel", zegt onze landgenoot. "Ik heb Hamburg laten vallen en heb een week goed getraind om het goede gevoel op gravel terug te krijgen."

Goffin heeft de overstap naar gravel moeilijk verteerd na zijn uitschakeling in de achtste finales op de US Open. In Rome kreeg hij meteen een stevig lesje van Marin Cilic (6-2, 6-2).

Goffin: "Sinner is een potentiële grandslamwinnaar"

Goffin zal zijn beste niveau nodig hebben, want morgenochtend neemt hij het op tegen een rijzende ster op het ATP-circuit: de 19-jarige Jannik Sinner (ATP 79). "Het is een heel zware loting. Sinner is heel sterk, één van de lastigste tegenstanders die ik kon krijgen in de eerste ronde", aldus Goffin.

"Ik ken hem goed, in Monaco trainden we al vaak samen. Ik weet wat hij waard is, want ook op training gaat hij er altijd vol voor. Als hij progressie blijft maken, zal hij snel tot de wereldtop behoren. Het is zeker een potentiële grandslamwinnaar."

"De omstandigheden moeten wel in mijn voordeel spelen. Door de koude en de vochtigheid zijn de ballen zwaarder en trager dan andere jaren." Goffin verloor in Rotterdam zijn enige confrontatie tot nu toe tegen Sinner met 7-6 (9/7) en 7-5.