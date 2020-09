Thibau Nys: "Tegen Wout en Mathieu crossen, dat is kicken"

"10e plaats moet mogelijk zijn"

Vorig seizoen won Thibau Nys alles wat er te winnen valt bij de junioren. Dit jaar fietst hij een categorie hoger, zaterdag zelfs twee categorieën, want in de Rapencross rijden de beloften en de profs samen.

"Ik kijk er erg naar uit, alsof het mijn eerste schooldag is", lacht Nys. "Ik zal wat geluk moeten hebben, want bij de start zal ik achteraan staan. Als ik wat ruimte krijg om op te schuiven, zit er misschien een 10e plaats in."



Niet slecht voor een knul van 17. "Ik leg de lat graag hoog. Dat moet ook, vind ik."



Nys junior traint regelmatig met profs zoals Toon Aerts. "Maar het blijft moeilijk in te schatten hoe ik het tegen hen zou doen in een wedstrijd. Dat is heel anders crossen."



Ook bij de beloften zal hij het tegen sterke beren moeten opnemen, maar dat deert hem niet. Nys: "Als ik het seizoen mee gedomineerd heb, als ik elke wedstrijd meespeel voor de overwinning, kan ik tevreden zijn."