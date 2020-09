WK Imola: Frankrijk rekent op Alaphilippe, Spanje op Valverde en Landa

"Julian zal niet de enige kopman zijn"

De Franse bondscoach Thomas Voeckler deelde vandaag op televisiezender France 2 zijn selectie voor het WK in Imola mee. De naam van Warren Barguil maakt geen deel uit van dat lijstje.

"Barguil was zo eerlijk om mij te vertellen dat hij niet genoeg in vorm zit", verduidelijkte Voeckler. Alaphilippe is wel een van de geselecteerde renners. "Julian zal wel niet de engige kopman zijn, dat zou hem geen goed doen."

"Objectief gezien zijn er op dit moment sterkere landen dan Frankrijk", vindt de bondscoach. Hij vertelde ook dat Guillaume Martin en Valentin Madouas waarschijnlijk een specifieke rol zullen krijgen op het veeleisende Italiaanse parcours.