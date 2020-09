Ben Broeders na Belgisch record: "Het was de lelijkste sprong van de avond"

"Er gaat druk van de ketel nu dit record binnen is"

"Het was een beetje een turbulente zomer, met wisselende omstandigheden of mijn kuiten die niet mee wilden, maar vandaag was het gewoon goed", blikte Broeders terug.

"De omstandigheden waren goed: de zon ging onder en de wind ging liggen. Eigenlijk was het vooral een heel toffe avond en ik heb er gewoon van genoten."

"Het is een inspiratie om erbij te zijn als Mondo springt", aldus Broeders over de recordsprong van Armand Duplantis, die over 6,15m sprong. Ik blijf nog enkele dagen in Rome om met "Mondo" van de stad te genieten."

Broeders ziet op termijn nog ruimte voor progressie. "Het kan zeker nog beter, maar voor dit seizoen is het stilaan op bij mij. Mijn sprong op 5,80m vandaag was de lelijkste van de avond, maar gelukkig bleef de lat liggen."

"Er gaat druk van de ketel nu dit record binnen is, maar ik wil het volgende week in Doha ook nog goed doen. Ik heb dit seizoen mijn hamstring gescheurd, en toch spring ik dit record, dus ik kan onmogelijk klagen over dit jaar. Missie geslaagd."