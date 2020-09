Roze trui Van Vleuten verlaat Giro Rosa met polsbreuk, geen WK-verdediging?

In de slotkilometer in Maddaloni sloeg het onheil toe voor Van Vleuten. De roze trui kon een "domme valpartij" voor haar niet meer ontwijken en smakte tegen het asfalt. Ook drievoudig ritwinnares Marianne Vos lag erbij.

Van Vleuten kwam uiteindelijk met één hand op het stuur nog over de streep, maar maakte meteen duidelijk dat ze averij had opgelopen.

Twee ritten voor het einde moet de kopvrouw van Mitchelton-Scott de koers verlaten, landgenote Anna van der Breggen is de nieuwe leider. Van Vleuten reist morgen naar Nederland, waar nader onderzoek volgt in het Rijnstate-ziekenhuis in Arnhem. Volgende week zijn al de wereldkampioenschappen in Imola, het lijkt uitgesloten dat Van Vleuten daar haar titel in de wegrace zal kunnen verdedigen.