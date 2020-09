Schachmann voert Duitse WK-selectie aan: "Lijkt over Chinese vrijwilligers te gaan"

De Duitse selectie bestaat uit Nikias Arndt (Sunweb), John Degenkolb (Lotto-Soudal), Nico Denz (Sunweb), Simon Geschke (CCC), Jonas Koch (CCC), Paul Martens (Jumbo-Visma), Maximilian Schachmann (Bora-hansgrohe), Georg Zimmermann (CCC).

Michel Wuyts en José De Cauwer begrijpen er niet veel van. "Geen Buchmann en geen Kämna", vroeg De Cauwer zich af. "Ik schrik ook bij elke naam. Hebben ze zich van parcours vergist", vult Wuyts aan. "Dit is toch niet Duitsland B? Het wordt almaar makkelijker om te winnen."

"Ze laten ons doen, ze hebben schrik van ons", denkt José De Cauwer. Wuyts: "Ik heb meer en meer de indruk dat het gaat over Chinese vrijwilligers in al die landen. Dit is een sprintersploeg op een paar namen na."

Adrie van der Poel stuurde rechtstreeks een berichtje naar De Cauwer om hem tijdens de uitzending iets in te fluitsteren. "Dat heeft te maken met ploegbubbels. Dat zou natuurlijk kunnen."

Wuyts: "Als dat klopt, dan moeten we alle selecties herbekijken. Mag het dan wel dat een renner uit de Tirreno in het gezelschap leeft van een renner uit de Tour? Moeten die dan in verschillende hotels zitten? Bij de Belgen komen ze uit aparte bubbels. Moeten we dan geen 8-tal uit de Tour meenemen?"

De Cauwer: "Het is volgens hem ook de reden dat Kelderman er niet bij is in Nederland. Dat men hem binnen de ploegbubbel wil houden. Het zal misschien van de ploegen afhangen dus."