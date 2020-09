"De fopper is gefopt", en meer opvallende fragmenten uit Extra Time van 14/09

Vraagjes voor Gert Verheyen

Heb jij ooit op Vranckxiaanse wijze een kans gemist? - Niet dat ik mij herinner.

Begrijp je de beslissing van AA Gent om Bölöni te ontslaan? - Ja.

Verwacht je een schokeffect tegen Rapid Wien? - Neen.

Begrijp je dat Yari Verschaeren zo weinig speeltijd krijgt bij Anderlecht? - Neen.

Komt het nog goed tussen Lamkel Zé en Antwerp? - Neen.

Sowah kan Vandenbempt best bekoren

Een opvallende figuur in het begin van deze competitie kunnen we in Leuven vinden. Peter Vandenbempt spreekt met lof over Kamal Sowah. "Kamal Sowah is een 20-jarige Ghanees die nog altijd geleend wordt van Leicester. Hij is de revelatie van het seizoensbegin bij OHL." "Sowah staat geen seconde stil. Hij maakt zich telkens aanspeelbaar door zich goed te verplaatsen. Hij is technisch vaardig, met die linker van hem, en hij voetbalt goed vooruit. Hij heeft een geweldig loopvermogen, zijn hoofd gaat constant van links naar rechts en positioneel is hij voortdurend bij de pinken."

"De fopper is gefopt"

In zijn Keek op de Week haalde Filip Joos beelden boven van een opmerkelijk fragment in Eupen. Een tikje tegen de bal bij een hoekschop loopt verkeerd af: "De fopper is gefopt".

De positie van Jelle Vossen is een thema

In de thuismatch tegen Charleroi posteerde Zulte Waregem-coach Francky Dury centrumspits Jelle Vossen op de zijkant. Gert Verheyen: "Het was niet de eerste keer dat Vossen moest uitwijken naar de flank. Maar ik zie Jelle dit geen heel seizoen doen. Dat zal hij niet volhouden." "Als er nu één speler is die in de as van het veld moet spelen, is het Jelle Vossen." Filip Joos: "Ik begrijp dat Dury een positie zoekt voor Vossen."

"Hoe dikwijls kun je terugkeren?"

Het moment van de week van Franky Van der Elst was de blessure die Arjen Robben bij zijn comeback voor Groningen opliep afgelopen weekend. "Iedereen keek er enorm naar uit, ook de familie. Maar het plezier heeft niet lang geduurd. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar dit lijkt op het verhaal van Vincent Kompany. Nu is de vraag: hoe moet het verder? Hoe dikwijs kun je terugkeren na een blessure?"