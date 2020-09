"Een Alaphilippe aan 95 % wint in Nice, een De Gendt aan 95 % geraakt niet mee"

Maandag, tijdens de eerste rustdag, kaartte Oliver Naesen het al aan. "De cijfertjes die we in deze Tour halen zijn onvoorstelbaar", vertelde Naesen over het niveau in deze Ronde van Frankrijk.

Gisteren verklaarde Egan Bernal na zijn opdoffer dat een verklaring voor zijn mindere prestatie(s) ook al niet gezocht moet worden bij de data en de gegevens.

"Ik voel elke dag verbetering, maar ik kan nog altijd niet de waarden trappen die ik normaal trap", vult Thomas De Gendt vandaag aan over zijn vormcurve.

"Stiekem hoop ik dat er nog veel verbetering mogelijk is, maar dat is moeilijk in de Tour. Vorig jaar zou ik bijvoorbeeld mee geweest zijn met de ontsnapping van gisteren."

"Het is geen groot verschil met 2019, maar in een Tour waarin iedereen 100 procent is en ikzelf 95 procent ben, kom ik gewoon tekort."

"Een Alaphilippe aan 95 procent wint nog wel in Nice, een De Gendt aan 95 procent geraakt niet mee met de kopgroep."

"Mijn waarden stijgen, maar ik zit nog niet op mijn beste niveau. En tegen een peloton dat ongelofelijk hard rijdt, kom je tekort", vat De Gendt samen. "Dat is niet veel, maar het is genoeg om niet mee te zitten."