Vettel: "Pensioen kwam dichtbij, het was geen gemakkelijke beslissing"

Sebastian Vettel heeft een zitje bij Racing Point veroverd, dat volgend seizoen als Aston Martin over de F1-circuits scheurt. De Duitser duwt zo wel de Mexicaan Sergio Perez naar de uitgang.

Dat lot leek nochtans lange tijd Vettel beschoren, die aan zijn laatste seizoen met Ferrari bezig is. "Hoe dicht mijn pensioen was? Dicht", geeft hij toe. "Ik weet niet of er een eenheidsmaat bestaat voor hoe dicht het was."

"Ik heb er lang over nagedacht en moest kiezen voor wat het beste is voor mij. Ik moet mezelf op de eerste plek zetten en ik ben er rotsvast van overtuigd dat Aston Martin de beste keuze is."

"Het was geen gemakkelijke beslissing. De laatste weken en maanden waren heel intens. Maar uiteindelijk wou ik heel graag in de Formule 1 blijven."