Sven Nys: "Voor mij is Hirschi dé favoriet voor het WK in Imola"

"Het WK komt er snel aan. Als hij zich nog goed verzorgt en geen valpartijen meemaakt of zich overdoet in de vier Alpenritten, dan kan hij optimaal naar het WK gaan."

“Een outsider voor het WK in Imola een week na de Tour? Nee, voor mij is hij de grote favoriet", zei Sven Nys. "Tenminste als hij nu verstandig met zijn krachten omgaat."

Hij is 22 jaar en nu al een van dé smaakmakers van de Ronde van Frankrijk. Met zijn kwaliteiten en huidige vorm is de kans groot dat daarmee nog niet alles gezegd is dit seizoen over Marc Hirschi.

Dat Hirschi geen one-hit wonder is, bewees hij in de Clasica San Sebastian, die Remco Evenepoel won in 2019. Hirschi werd derde. "Het zijn leeftijdsgenoten en ik zou ze graag tegen elkaar zien koersen. Het zijn wel twee verschillende renners", zei Sven Nys.

"Die punch van Hirschi daar zijn ze nog niet mee klaar. Hij komt ook niet uit de vroege vlucht. Het is halfweg de etappe dat hij uit een selecte groep met straffe namen wegrijdt."

"Als hij op de top van een beklimming komt, krijg je ook meteen het idee dat hij zijn voorsprong zal uitbreiden, want hij rijdt zo snel naar beneden en is een met zijn fiets. Hij heeft vertrouwen in alles momenteel."