Het doek lijkt definitief te vallen voor KSV Roeselare

Roeselare werd een jaar geleden failliet verklaard, maar dat werd herroepen. De 1B-club met stamnummer 134 kreeg in mei wel geen licentie meer voor profvoetbal en begon het seizoen in 1e Nationale. Het rekende wel nog op centen die de CEO en de sportief manager zouden aanbrengen.

De 2 waren evenwel nog niet officieel aangesteld. Want Roeselare ging niet over één nacht ijs en heeft enkele weken met de CEO onderhandeld. De club wou hen die posities laten innemen volgens een principeovereenkomst onder voorwaarden, maar die zijn nooit vervuld.

Het duo maakte zich sterk dat ze die voorwaarden en de bedragen zouden inlossen, maar het moest allemaal snel gaan, en nu is duidelijk waarom. De sportief manager is opgepakt op verdenking van zedenfeiten.

De club heeft geld nodig, maar veel mogelijkheden zijn er niet meer. De toekomst is dan ook gehypothekeerd. De deadline is eind deze week. Het is nog maar de vraag of de oefenmatch van morgen nog kan doorgaan.

Er is ook sprake van valse contracten bij spelers en 3 mensen uit Engeland zitten met een vals contract als medewerker van de club op hotel in Kortrijk.