Carrasco heeft voldoende indruk gemaakt voor 4-jarig contract bij Atletico

Na 3 jaar Monaco en 3 jaar Atletico Madrid liet Carrasco zich in februari 2018 verleiden door de lokroep van de Chinese centen. Maar dat avontuur bleek geen onverdeeld succes. Toen Atletico Madrid hem vorig jaar een reddingsboei toewierp, sprong hij gretig weer in het Spaanse water.

"Mijn terugkeer bij Atletico heeft me veel deugd gedaan", vertelde de Rode Duivel dit weekend nog in de Nations League. En dat gevoel is wederzijds: Atletico heeft hem een contract voor 4 jaar aangeboden.

"Carrasco speelde een belangrijke rol in het tweede deel van het seizoen", klinkt het op de clubwebsite. "Hij hielp het team aan de derde plek in La Liga."