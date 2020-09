Michel Wuyts na 1 week Tour: "Ik zie nog 1 pijnpunt bij Jumbo-Visma"

Moment van de eerste Tour-week? Wout van Aert!

Michel Wuyts aarzelt niet over zijn favoriete moment van de eerste Tour-week: de zege van Wout van Aert in Lavaur. "Het is de zege van een onberispelijke sprint. Als er ooit een sprintboek komt, valt dit onder de rubriek “Hoe los je het alleen op?”." "Ik ging ervan uit dat hij een steuntje zou krijgen van Roglic en Dumoulin na zijn werk in de voorafgaande etappes. Dat steuntje vond ik bepaald pover. Hij werd afgezet en dat was onder het motto: trek je plan." "Maar wat hij dan deed, was van een huiveringwekkende schoonheid. Op een goeie 700 meter van de finish had ik al het gevoel dat hij weer zou winnen." "Wat zeer onderschat wordt door mensen die het koersen maar af en toe volgen, is hoeveel krachten het kost om op te schuiven." "Van positie 10 tot positie 4: de meesten zijn daar al de nek af als ze er alleen voor staan. Bij Wout van Aert kost dat schijnbaar geen moeite."

Zo sprintte Van Aert naar zijn 2e zege in deze Tour:

Verdedigende Roglic versus tomeloze aanvaller Pogacar

Michel Wuyts geniet met volle teugen van deze Ronde van Frankrijk. Maar over de kansen voor de eindzege laat hij niet in zijn kaarten kijken: "Ik wil het nu echt niet weten wie de grootste kanshebber voor geel is. Ik wil graag wisselende kansen in alle dagen die volgen." "Dat heb ik in de voorbije jaren nog maar zelden meegemaakt. Ik zou graag deze fantastische Tour blijven volgen." "Een verdedigend ingestelde renner als Roglic met de beste ploeg versus de tomeloze aanvaller Pogacar." "En de klasse van Bernal is zo groot dat je er moet van uitgaan dat hij in de Alpen een verschil gaat uitbouwen. Dat is iets wat Pogacar en Bernal zeker moeten doen, want de tijdrit op de voorlaatste dag is geplaveid voor Roglic."

"Ik ben het met Sven Nys eens als hij zegt dat Egan Bernal het minst zal verzwakken de komende weken. Hij draagt ook altijd de hoop in zich van één goedgeplaatste en lucratieve aanval."

"En Tadej Pogacar, die zal blijven aanvallen. Die jongen heeft een enorm potentieel. Als je de Vuelta gezien hebt in 2019, dan weet je wat hij kan. Toen bleek al dat hij hiertoe in staat was. Hij gaat niet kapot en zal dit blijven doen." "Roglic daarentegen is een schadebeperker. Die kan overal volgen: de hevige cadans van zijn ploegmaats of zijn bestokers. Initiatief nemen om een gat te slaan? Dat gebeurt dan weer zelden."

"Pogacar zich verstoppen? Dat gaat niet"

"Mensen die zeggen dat Pogacar zich nog wat had moeten verstoppen, dat kan ik niet goed volgen. Dat gaat niet. Je hebt de Vuelta gezien. Hij is de Sloveense versie van Evenepoel." "In 2019 wordt hij prof en wint hij de Ronde van Algarve, de Ronde van Californië en 3 ritten in de Vuelta. Die gaat niet stilvallen." "Ik ben ervan overtuigd dat hij naar de Tour gekomen is om die te winnen. Gisteren zei hij na de rit dat hij voor de bonificaties ging. Dat wil zeggen dat hij voor eindwinst gaat."

Oppassen geblazen in de eerste rit na de rustdag

Al zullen Tadej Pogacar en co wel bij de pinken moeten zijn in de rit van dinsdag, van Île d'Oléron naar Île de Ré. Volgens onze wielercommentator zullen daar slachtoffers vallen. "Het is kronkelen langs de kust, al weten we nog niet hoe de wind zal staan. Maar de hyperspecialisten bij Jumbo-Visma hebben een patent op het inschatten van het spel met de wind. Die gaan zich zeker vooraan nestelen en ondernemend koersen. Mét de steun van Deceuninck -Quick Step." "Kwetsbaren en lichtgewichten als Pogacar, Quintana en Bernal zullen bij de pinken moeten zijn, want hun ploeg is niet op topniveau." "Ook Ineos Grenadiers is minder dan de helft van het potentieel van wat Sky ooit had. Het is een noodploeg die ze nu hebben opgetrommeld."

Ik ben niet kapot van de intelligente beslissingen en ingrepen vanuit de volgauto van Jumbo-Visma.