VIDEO: U kiest voor de krachttoer van Wout van Aert in Sanremo

Milaan-Sanremo: Julian Alaphilippe gecounterd

Zaterdag 8 augustus 2020, iets over 18u: Julian Alaphilippe heeft op de top van de Poggio 3 seconden op Wout van Aert. De Fransman mist in de afzink zijn eerste bochten en moet Van Aert laten terugkeren. Onze landgenoot speelt het meesterlijk uit in de slotkilometers: hij laat zich niet uit zijn evenwicht brengen door de Fransman en klopt hem in de sprint (zuiver rechtdoor).