UCI organiseert zwaar WK wielrennen op en rond F1-circuit van Imola, enkel voor profs

De coronamaatregelen in Zwitserland gooiden begin augustus roet in het eten van de UCI. Het WK wielrennen werd geschrapt en de Internationale Wielerunie moest op zoek naar een alternatief, liefst in Europa en met een gelijkaardig klimparcours.

Er werd uiteindelijk beslist om de strijd om de regenboogtruien te verplaatsen naar Imola in Italië. De stad, bekend om zijn F1-circuit waar de Braziliaanse legende Ayrton Senna overleed in 1994 na een zware crash, zal het WK ontvangen in de laatste week van september.

De UCI besliste ook om enkel een WK te organiseren voor de mannen profs en de vrouwen profs. De beloften en junioren vallen dus uit de boot. Op donderdag 24 september en vrijdag 25 september worden de tijdritten gereden, in het weekend staan de wegritten op het programma.

Het wordt het 14e WK wielrennen in Italië. De laatste keer in 2013 was de Portugees Rui Costa in Firenze de beste voor de Spanjaarden Joaquim Rodriguez en Alejandro Valverde. Vincenzo Nibali was 4e, Philippe Gilbert 9e op een heuvelachtig parcours.