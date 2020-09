(On)veilige sprints in de Tour? "Etappe 5 en 10 zijn risico-aankomsten"

"9 sprintetappes waaronder 2 risicogevallen"

"Maar als er een risico is in een aankomst, zouden er wel zaken kunnen gebeuren. Ik denk dan maar aan stootkussens aan de zijkant. Of bij de rit van vandaag (rit 5), had men kunnen kiezen om de finish een kilometer eerder te leggen. Dat zou even mooi zijn, maar veel minder risicovol."

Bestaat het risico dan niet dat we evolueren naar aankomsten met nog maar amper animo? "Het is niet zo dat wij een ja/neen-model aan het bouwen ziijn. Het is een opiniemodel die organisatoren kunnen gebruiken in hun proces. De eindverantwoordelijkheid ligt altijd bij de organisatie en de wedstrijdjury."

"We maakten gebruik van de meest recente data die online te vinden is. Officiële communicatie, Google Streetview en dergelijke." Maar Verstockt wil evolueren naar een samenwerkingssysteem met de organisatie en/of teams. "Een systeem waar de organisatie, een team of renner met een GoPro of een dashcam de beelden van de verkenning doorstuurt."

Uit die 9 etappes kwamen er 2 aankomsten met een rode vlag naar boven. Etappes die volgens de onderzoeksgroep als "gevaarlijkste aankomsten" behoren. Het gaat om etappe 5 (aankomst in Privas) en etappe 10 (aankomst in Saint-Martin-De-Ré)".

De onderzoeksgroep van professor Steven Verstockt en co - voornamelijk bezig met data science en machine learning - nam het rittenschema van de Ronde van Frankrijk onder de loep en analyseerde de veiligheid van de aankomsten. Op basis van enkele karakteristieken zoals hoogteprofiel, spreiding, afstand, ... van het parcours kwamen ze tot 9 "kandidaat-massasprints" in deze Tour.

Rondepunten zijn grote boosdoener

"Etappe 5 en 10 zijn mogelijke kandidaten waar er enig risico aanwezig in bij de aankomst", verklaart Verstockt. "Hoe dat wordt berekend? We maken gebruik van een zestal kenmerken van het wegdek: dalende lijnen, bochten, rondepunten, veranderingen in snelheid, het wegtype (o.a. breedte van de weg) en zaken zoals verkeersdrempels. Deze kenmerken worden ook gewogen in afstand tot de finish. Hoe dichter bij de finish, hoe zwaarder ze doorwegen."



Wat is er dan specifiek mis met de etappe van vandaag en de tiende etappe? "Bij etappe 5 merken we dat er een drietal rondepunten zijn, waarvan 2 in de laatste kilometer (eentje op 200m van de finish). Bij het voorlaatste rondepunt moeten de renners ook nog eens naar rechts, wat een trechtereffect geeft. Bovendien zijn er middengeleiders aanwezig voor de rondepunten en enkele slingerbochten in de laatste kilometer."

Het rondepunt op 200 à 300 meter van de finish zou zijn weggehaald. Is er dan overleg tussen de organisatie/UCI en de onderzoeksgroep? "We hebben al enkele gesprekken gehad met de UCI enkele weken terug, na het incident met Fabio Jakobsen en Remco Evenepoel. Voor de Tour zelf hebben we nog geen gesprek gehad met de UCI of de ASO. Officieel is de aankomst nog niet aangepast, dat rondepunt op het einde. Dat vernam ik enkel via via."

"Maar de etappe van vandaag is lang niet zo onveilig als de bewuste aankomst in de Ronde van Polen. Vandaag krijgen we ook een licht stijgende lijn."

De resultaten van de onderzoeksgroep maken ook duidelijk dat etappe 10 eveneens een slechte score krijgt door rondepunten in het slot. Maar ook snelheidswijzigingen (wijzigingen in breedte/karaketeristieken en verkeersremmers spelen een rol.