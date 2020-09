Zo was het vroeger: Kim Clijsters schittert op de US Open (x3)

2005: Eerste grandslamzege tegen Mary Pierce

In de finale rekende Clijsters af met de ervaren Française Mary Pierce, die met 6-3 en 6-1 in het zand beet. "Nu kunnen jullie eindelijk ophouden met mij altijd te vragen wanneer ik mijn eerste grandslamtoernooi zal winnen", lachte Clijsters na afloop op de persconferentie.

Na 4 verloren grandslamfinales - waarvan 3 tegen Justine Henin - werd Kim Clijsters stilaan bestempeld als de beste speelster die nooit een grandslamtoernooi won. Maar met dat label rekende Clijsters eindelijk af in 2005, toen ze op de US Open haar eerste grandslamtrofee in de wacht sleepte.

2009: de perfecte comeback

In 2007 hing Kim Clijsters haar tennisracket aan de haak, een jaar later kreeg ze samen met haar man Brian Lynch een dochter, Jada. Maar in 2009 begon het toch weer te kriebelen bij Clijsters: de eerste comeback was een feit.

Clijsters maakte haar rentree in de aanloop naar de US Open, waar ze als ex-winnares met een wildcard mocht deelnemen. Op Flushing Meadows schreef ze vervolgens het perfecte sprookje door voor de tweede keer in haar carrière de US Open te winnen.

Op weg naar de finale rekende ze onder meer af met Kirsten Flipkens en de zussen Williams. In de eindstrijd klopte ze Caroline Wozniacki, die in de halve finales Yanina Wickmayer verslagen had.