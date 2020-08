Tiesj Benoot verlengt tot 2022 bij Sunweb: "Alle verwachtingen worden ingelost"

Tiesj Benoot debuteerde in 2015 bij de profs bij Lotto-Soudal, maar was bij de Belgische formatie een beetje vastgeroest.

Benoot zocht afgelopen winter andere oorden op en vond een nieuwe uitdaging bij Sunweb.

Onze landgenoot vond er meteen zijn draai, want Benoot begon spetterend aan het seizoen. Hij won een rit in Parijs-Nice en werd 2e in de eindstand.

"Alle verwachtingen die ik had voor mijn komst, zijn uitgekomen", vertelt Benoot, die meteen heeft bijgetekend tot 2022.

"Ik ben blij met hoe de start van het seizoen verlopen is en met hoe de zaken nu gaan. We passen bij elkaar."

"Ik kijk uit naar een project op langere termijn en daarom hebben we mijn contract aangepast. Het doet deugd om het vertrouwen van de ploeg te voelen."