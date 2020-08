Gent-aanvaller Roman Jaremtsjoek messcherp: "Spelen zoals tweedeklasser"

Grote opluchting bij AA Gent gisteravond: na een 0 op 9 waren de eerste punten binnen voor het team. Toch was Roman Jaremtsjoek allesbehalve tevreden. Op de persconferentie uitte de aanvaller zijn boosheid.

"We hebben punten gepakt en dat is heel belangrijk, maar we blijven met een slecht gevoel achter", sprak Jaremtsjoek.

"We speelden niet zoals het echte AA Gent, we speelden niet zoals een topclub. Gent moet voetballen zoals een van de beste teams in België, maar op dit moment halen we het niveau van een tweedeklasser."

"Als we zo de Champions League willen halen, zal het niet lukken", ging de aanvaller voort. "We moeten veel meer kansen creëren."

"Het kan dat niet iedereen het eens is met mij, maar we voetballen gewoon slecht", was Jaremtsjoek messcherp voor zijn ploeg.