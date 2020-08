Tom Dumoulin over valpartij: "Stom, maar dat gebeurt"

Dumoulin werd op de Col des Quatre Chemins plots de pas afgesneden door Michal Kwiatkowski (Ineos) en ging onderuit. "Ik weet niet wat er precies gebeurde", zei de Nederlander. "Hij tikte tegen mijn stuur aan. Ik keek even naar links, misschien week ik daardoor naar rechts uit en kwam hij juist naar links. Stom, maar dat gebeurt."

Dumoulin kreeg een tikje tegen zijn rechterknie, maar maakt zich niet veel zorgen. "Ik denk dat het wel zal loslopen. Voordat ik het wist, was ik weer terug in het peloton. Laten we dit vooral niet opblazen."

"Primoz (Roglic, red.) en ik zitten prima waar we moeten zitten. Voor ons was het niet het weekend om al uit te pakken. We zijn er relatief veilig door gekomen."

Jumbo-Visma nam het voortouw in het openingsweekend. Voor Dumoulin mag dat de komende dagen wel wat minder. "We moeten oppassen dat we niet vanaf dag één het gewicht van de hele koers gaan dragen. Dat hebben we dit weekend wel gedaan, maar daardoor zijn we ook uit de problemen gebleven. Het was een prima weekend voor ons."