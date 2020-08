Hamilton parkeert zich 6e keer op pole in België, Ferrari stelt weer teleur

Ferrari rijdt zich dit seizoen steeds meer vast in een doodlopend straatje. Charles Leclerc pakte in de openingsrace in Oostenrijk wel nog de 2e plek, maar sindsdien gaat het bergaf met de rode bolides.

In de derde vrije oefensessie pakten er nog wat meer donkere wolken samen boven de Italiaanse garages. Met weliswaar wat versleten banden strandde Leclerc op de 17e plek, Vettel sloot het rijtje als laatste af.

En die barslechte tijden konden Leclerc en Vettel niet meer recht trekken in de kwalificaties. Leclerc, vorig jaar nog polesitter en winnaar in België, haalde nog nipt Q2, maar daar strandde het schip. Ook voor Vettel was de top 10 onhaalbaar. "Meer kon ik er niet uit halen", zuchtte Leclerc.