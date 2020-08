"Aanvallers" Tiesj Benoot en Jasper Stuyven: "Krijgen nu meer kansen"

"Er is ook geen zwaar letsel te zien op een MRI, dus dat is een beetje raar. Maar het belangrijkste is dat ik geen pijn meer heb en ik ga dat ook niet in mijn hoofd laten spelen."

Benoot stapte uit de Dauphiné met rugproblemen. Die zijn van de baan, maar de oorzaak is niet achterhaald. "We hebben alles onderzocht, van de fiets, tot de schoenplaatjes, maar we weten niet hoe dat probleem is kunnen opduiken."

Er liggen veel kansen voor aanvallers. "Klopt, ik wil zeker een paar keer mijn kans gaan. We zijn hier met een groep vrijbuiters en vanaf de eerste week kan er bijna elke dag iets gebeuren. In de vlakke ritten trekken we de kaart van onze sprinter Cees Bol."

Ondanks zijn tweede plaats in Parijs-Nice is Tiesj Benoot niet naar de Tour gekomen voor een goed klassement. "Neen, ik ga voluit voor een ritzege. Ik heb het roadbook al eens bekeken en het wordt echt een heel lastige Tour."

Jasper Stuyven: "Ik hoop dat ik een van de kansen kan grijpen"

Jasper Stuyven mikt in zijn vierde Tour de France voluit op ritwinst. "Dit is een Tour waar aanvallers meer kansen krijgen, dus ik hoop dat ik één van die kansen kan grijpen", zegt de snelle en sterke pion van Trek-Segafredo.

En dus gooit Stuyven het in Frankrijk over een aanvallende boeg. "Dit is een Tour waarin dit kan, meer dan andere jaren. Ik moet het nog eens allemaal goed bekijken in het roadbook, maar ik verwacht wel veel van deze Tour."

Stuyven werd in 2016 net gegrepen in Cherbourg en werd in 2018 tweede op de zware klim naar Mende. "Ik was er al eens dicht bij, dus blijft het een droom om een ritzege te behalen. Ik zou nu graag het geluk een keer aan mijn zijde hebben."

In een ritzege in een massasprint gelooft hij niet. "Tegen die pure sprinters kom ik net iets tekort, net zoals Mads (Pedersen) en Edward (Theuns). Maar in de Ronde van Polen wisten we met een goed treintje en een sterke Mads die rappe mannen ook te verslaan. Daar moet je hoop uit putten."