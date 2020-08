Yanina Wickmayer opgevist voor hoofdtabel van US Open

Yanina Wickmayer was al in Praag om daar een graveltoernooi af te werken toen ze het nieuws kreeg dat er een plaatsje vrij was op de hoofdtabel. Wickmayer is zo in allerijl afgereisd naar de VS. "Tijd om van bubbel te veranderen", laat ze weten op Instagram.

Wickmayer kon zich tussen 2008 en 2018 elf keer op rij plaatsen voor de hoofdtabel in New York, maar vorig jaar geraakte ze er niet meer door de kwalificaties. Haar beste resultaat behaalde ze er in 2009 bij haar tweede deelname, toen ze in de halve finales strandde.

Met Elise Mertens, Alison Van Uytvanck en Kim Clijsters nemen er nog 3 Belgische vrouwen deel aan het enkelspel in New York. Clijsters kreeg een wildcard voor het toernooi, maar sukkelt wel met een buikspierblessure. Die hield haar deze week nog weg van het toernooi van Cincinnati.