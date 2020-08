Defibrillator werkte 2x bij Anthony Van Loo: "Stoppen was juiste beslissing"

Van Loo (31) stopte in 2018 met voetballen. De voetballer kreeg in 2008 een defibrillator ingeplant, omdat hij met hartritmestoornissen kampte. In 2009 bij Roeselare en in 2018 bij Kortrijk redde die zijn leven tijdens een match.

Cardioloog: "Recreatief sporten oké, maar competitief?"

Dokter Herssens legt uit wat een defibrillator doet. "Het is een toestel dat wordt ingeplant bij patiënten die een hartstilstand hebben gehad in het verleden of die een hoog risico hebben om een hartstilstand te doen."

"Het is een toestel dat een hartstilstand kan herkennen en op basis van bepaalde algoritmes een schok geeft, waardoor het hart zijn normaal gang kan terugvinden."

Stap je na zo'n schok gewoon verder opnieuw het leven in? Herssens: "Ja, dat doet een defibrillator. Maar bij sporters ligt dat helemaal anders. Er is weerstand om competitieve sporters met een defibrillator te laten verdersporten. Men is wel over het algemeen akkoord dat recreatief sporten toegelaten is, maar bij competitief sporten is het gevaarlijker."

"Dat hangt ook af van welk type sport. Het is duidelijk dat men een bergbeklimmer niet toelaat te sporten met een defibrillator. Bij voetballers ligt dat een beetje anders. Maar het is natuurlijk niet aangenaam voor de patiënt en ook geen goed teken voor zijn gezondheid in de toekomst. Het is een alarmsignaal, als een defibrillator afgaat."

"De vraag is: verdersporten of niet? Laat ons ook niet vergeten dat het soms gaat om beroepssporters, die van dat inkomen genieten. Anderzijds is sporten ook bij hen maar een deel van hun leven. Dus moet er samen met de sporter een goede afweging gemaakt worden van voor- en nadelen."