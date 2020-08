Daley Blind gaat neer met een gil, maar defibrillator doet zijn werk

Ajax speelde in de Johan Cruijff ArenA voor 6.000 toeschouwers een oefenduel tegen Hertha Berlijn. Ajax won met 1-0, maar Daley Blind was na de match het gespreksonderwerp en niet de uitslag.

Zonder dat een tegenstander bij hem in de buurt was, ging Blind met een gil neer. Na een korte behandeling en overleg met de medische staf liep hij rustig naar de zijlijn om gewisseld te worden.

Vorig jaar gebeurde net hetzelfde in de CL-wedstrijd tegen Valencia. De diagnose luidde toen een hartspierontsteking. In februari maakte Blind zijn comeback, nadat hij een defibrillator had gekregen.

"Zijn defibrillator is afgegaan", vertelde Ajax-coach Erik ten Hag. "Daarna voelde Daley zich weer goed. Morgen wordt hij onderzocht. Een cardioloog zal alles uitlezen en dan moeten we even afwachten wat de resultaten zijn."