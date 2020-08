PSG-coach: "Omgekeerde uitslag was mogelijk, maar misten efficiëntie"

Neymar en Mbappé konden gisteravond niet echt schitteren in het Stadium of Light in Lissabon. PSG betaalde veel geld voor de 2 goudhaantjes om de Champions League te winnen, maar ze konden zich niet doorzetten in de eerste Parijse finale in de belangrijkste Europese beker. PSG-coach Thomas Tuchel neemt de 2 niets kwalijk: "Ik ben trots op Neymar, omdat hij andermaal een match speelde waarin hij zijn ongelooflijke talent en mentaliteit heeft getoond. Wat Mbappé betreft, voor hem was het lastig omdat hij net terugkwam uit een grote blessure. Hij miste heel wat trainingen. Het was al een mirakel dat hij hier raakte." Zowel Mbappé als Neymar, die 3 seizoen geledenen naar Parijs kwam om de Champions League te winnen en de wereld gisteren wou tonen dat hij de beste was, lieten in de eerste helft kansen/kansjes liggen, die de match een ander uitzicht hadden kunnen geven. Ze botsten steevast op Neuer. Na de achterstand konden de 2 geen vuist meer maken. (lees voort onder foto)

Het grote verdriet van Neymar:

Tuchel: "Het omgekeerde resultaat was ook mogelijk"

Tuchel: "De voorbije weken hebben we alles getoond wat nodig is om elke titel te winnen. Maar in voetbal moet je aanvaarden dat geluk ook een grote rol kan spelen. We hadden kansen en maakten ze niet af. Maar we kunnen dat niet iemands fout noemen."

"We hebben alles gegeven. Dat kun je natuurlijk verwachten voor een finale, maar meer niet. Het resultaat kan je niet controleren. Ik voelde aan dat de eerste goal deze finale zou beslissen. Ik ben trots op onze mentaliteit en de manier waarop we deze laatste match gespeeld hebben."

"Ik ben ontgoocheld, maar niet te erg. Voor mij ontbrak enkel het eerste doelpunt. We misten efficiëntie, dat is alles. Wij willen dat Ney en Kylian scoren, maar dat kunnen we niet de hele tijd vragen. Kleine details beslisten de match. Dezelfde match met het omgekeerde resultaat was perfect mogelijk."

"We verloren met 1-0 tegen een van de sterkste clubs van Europa, misschien wel de sterkste gezien hun geweldige team. We moeten deze kwaliteit vasthouden om daarop voort te bouwen voor de toekomst."

PSG-voorzitter: "Volgend jaar Champions League weer proberen te winnnen"