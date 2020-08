Paul Van Den Bosch is onder indruk van wattages Mathieu van der Poel: "Nog nooit gezien"

"Mathieu van der Poel verkeert in bloedvorm"

"Ik heb in mijn carrière veel wedstrijden geanalyseerd, maar dit heb ik nog nooit gezien", reageert coach Paul Van Den Bosch, de man achter Sven Nys, Thibau Nys en andere topsporters.

"Je ziet die waardes wel eens in finales, maar nauwelijk over een hele wedstrijd. Bijna 400 watt over 180 km is fenomenaal. Van der Poel verkeert in bloedvorm, dat kan niet anders."

"Het gaat wel om normalised power", geeft Van Den Bosch aan. "De nulpunten zijn weggefilterd. Het gaat om de momenten dat een renner vol kan trappen. De momenten dat je de benen stilhoudt, in een afdaling bijvoorbeeld, tellen niet mee."

"Zijn echte gemiddelde zal dus wat lager liggen, maar ik denk van Van der Poel nu harder fietst dan in de Strade of in Sanremo. Toen was hij naar zijn topvorm aan het toegroeien en ondertussen heeft hij ook wedstrijdritme opgedaan."