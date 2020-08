Geen kampioen of daler als helft van voetbalcompetitie niet afgewerkt is

De Hoge Raad van de Belgische voetbalbond (KBVB) heeft op voorstel van de Pro League de gevolgen van een voortijdige stopzetting van de competities in 1A en 1B komend seizoen reglementair vastgelegd. Uit de meest recente publicatie in de bondsbladen blijkt dat er geen kampioen of degradant wordt aangeduid als minder dan de helft van de reguliere competitie is afgewerkt.