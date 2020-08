Freddy De Kerpel: "Taylor is geweldig overroepen, dat weet Persoon ook"

In de eerste confrontatie in New York zag Delfine Persoon zich de overwinning door de neus geboord door een omstreden beslissing van de jury. Ook Freddy De Kerpel is ruim een jaar na datum nog categoriek: "Delfine Persoon had die kamp uiteraard gewonnen, daar kan geen discussie over bestaan."

"Enkele gespecialiseerde Engelse bladen waren destijds toch nog in staat om het zonlicht te ontkennen en te beweren dat het nipt voor Katie Taylor was. Maar iedereen die er iets van kent - en zij ook - weet dat Taylor verloren had."

"Mentaal is dat een groot voordeel voor Delfine Persoon. Zij weet dat ook. En ze weet ook dat Katie Taylor geweldig overroepen is. Ze verdient 1 miljoen dollar, maar dat is ze zeker niet waard. Ze heeft niets getoond waardoor je zou kunnen zeggen dat het een fenomeen is."