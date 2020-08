Van fietsonbenul tot de Ronde uitrijden: vlogger Bas Tietema en vrienden slagen in stunt

Met zijn Tour de Tietema zette hij al onder meer de Tour de France op stelten. Maar nu gooiden ze het over een andere boeg. Tietema en zijn vriend Josse hadden het plan opgevat om hun andere vriend Devin op sleeptouw te nemen in een poging om hem in 50 dagen klaar te stomen voor de Ronde van Vlaanderen.

De Nederlander Bas Tietema is geen onbekende in het wielrennen. Tot een paar jaar geleden gold hij als een van de betere talenten boven de Moerdijk. Maar toen het profbestaan een onmogelijke droom bleek, stortte hij zich op een nieuwe carrière als vlogger.

De moeizame start van de onderneming

"Laten zien hoe mooi sport is"

Tietema en co trokken onder meer op traingskamp naar Italië om op snee te geraken voor de grote dag. Die was vandaag aangebroken. Tietema en Devin werden niet alleen gesteund door de organisatie van de Ronde van Vlaanderen, maar ook door profs als Nikolas Maes en Laurens De Vreese.

Ondanks enkele moeilijke momenten, met uiteraard de onvermijdelijke materiaalpech, werd na 250 kilometer de finish in Oudenaarde bereikt.

"We hebben laten zien hoe mooi sport is", zei Devin, nadat hij op het podium een fles champagne had leeggespoten. "50 dagen geleden kon ik nog niet eens in mijn klikpedaal. Ik denk nog altijd dat ik geen talent heb, maar we hebben er toch alles aan gedaan. Bizar dat het dan ook gelukt is."