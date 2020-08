Herlings houdt nipt Litouwer Jasikonis af, Jago Geerts wint in MX2-klasse

De MX2-klasse is doorgaans het opwarmertje van de MXGP, maar dit seizoen volgen de Belgische motorcrossliefhebbers deze klasse toch met extra belangstelling.

In de eerste manche moest Geerts de Franse KTM-rijder Tom Vialle nog voorlaten, maar in de tweede manche waren de rollen omgekeerd. In de daguitslag eindigen beide kemphanen met evenveel punten, maar de zege gaat toch naar Geerts omdat hij de tweede manche wist te winnen. In de WK-stand staat Vialle 8 puntjes voor op Geerts.

Minder spannend is het in de WK-stand van de MotoGP, waar Jeffrey Herlings op weg lijkt naar een tweede wereldtitel. In de eerste manche werd de Nederlander nochtans maar 4e en ging de zege naar Tim Gajser.

Maar Gajser moest opgeven in de tweede manche en hierdoor was de weg vrij voor Herlings. Met de winst in de tweede manche gaat Herlings ook nog net de Litouwer Jasikonis voorbij, die zijn regelmaat niet beloond ziet met een eerste GP-zege.

De Belgen kwamen niet in het stuk voor in Kegums. Clément Desalle maakt met een 8e en 13e plaats een val in de WK-stand, naar de 7e plaats.